В то время как для защиты Польши на границу отправлены сотни солдат, многие, живущие в приграничье люди в последние месяцы ежедневно занимаются тем, что помогают проскочившим границу мигрантам. Иногда убежище предлагают в собственных домах, кормят их, а потом отправляют в путь в надежде, что они успешно доберутся до Западной Европы, пишет Rus.Postimees .

"Кто-то считает меня очень смелой, кто-то сумасшедшей, а кто-то уверен, что я просто работают против Польши", - говорит живущая примерно в 13 километрах от польско-белорусской границы Кася Ваппа, сидя на стуле, на котором несколько недель назад сидел нелегально перешедший границу марокканец. "Смотри, вот он", - показывает она фотографию, которую сделала себе на память. Приведенный из леса мужчина с экзотической внешностью сидит за столом вместе с детьми Ваппа, перед ним кусок пиццы. "Это Мустафа", - говорит она с умилением.