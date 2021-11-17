За последние недели Европа вновь превратилась в глобальный эпицентр пандемии Covid-19. Всплеск количества случаев заражения коронавирусом, количества госпитализированных, а также смертей заставляет обратить особое внимание на сохраняющиеся сомнения по поводу вакцинации, причем особенно у одной из групп европейцев. Это те, кто живет в странах бывшего коммунистического Востока. В Евросоюзе полностью вакцинированы уже 75,6% граждан, однако в Болгарии эта цифра равна 26,2%, а в Румынии – 39,6%. В странах за пределами ЕС показатели еще хуже. Лишь 20,2% населения Украины и 36,3% населения Россия полностью вакцинированы.