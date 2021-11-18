Член правления Национального объединения и депутат Сейма Янис Иесалниекс всегда выступал с колоритными наблюдениями и забавными высказываниями. Немного жалко, что господин депутат заблокировал меня в Twitter, потому что читать его афоризмы иногда интереснее, чем смотреть фильм "Тупой и еще тупее".

Для абонентов

Ранее, например, Янис назвал наш портал конторой лжи и пропаганды и помойкой, а корреспонденту LTV и председателю правления Латвийской ассоциации журналистов посоветовал "отправиться на rodinu".

Время шло, и уже ясно, что старые обвинения не помогут добраться до удобного мандата на следующих выборах, поэтому нужно найти новые цели для ненависти. И что может быть логичнее и достойнее для политика, чем "наехать" на кого-то из объединения партий, с которым сила, представляемая этим политиком, вместе образует правительство и находится в коалиции в Рижской думе?

И вот в самый горячий миг пандемии, когда больницы все заполняют новые заболевшие и информация свидетельствует, что большинство из них русскоязычные, Рижская дума распространяет видео, в котором многие депутаты призывают жителей вакцинироваться. И этот призыв звучит на русском языке.