Несмотря на небольшой размер в гордом районе Лондона, Найтсбридже, сгрудились дорогие магазины, дизайнерские бутики, рестораны, кватриры богачей и банки. А 34 года назад здесь произошло одно из самых крупных ограблений банокв в истории. В ходе операции, спланированной итальянским плейбоем Валерио Виччи, грабители обчистили сейфы, где хранились наличные деньги, украшения и другие ценные вещи. Их добыча - почти 100 миллионов долларов по современному курсу.

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Но этим достойные фильма повороты еще не заканчиваются. Виччи в начале сбежал в Латинскую Америку, а позже был задержан, когда вернулся в Англию за своим Ferrari. В начале 90-х его депортировали в Италию, где Виччи продолжал наслаждаться жизнью в тюрьме открытого типа, пока в 2000 году не погиб в перестрелке с полицией.

Хитрый план и кровавый отпечаток пальца

На дворе 12 мюля 1987 года. В хранилище сейфов Найтсбриджа заходят два хорошо одетых мужчины и говорят, что хотят взять сейф в аренду. Сотрудники хранилища еще не знают, что в портфелях у мужчин спрятано оружие, и проводят их в зал, где с пола до потолка один за другим расположены сотни сейфов. Внутри них - золото богачей Лондона, бриллианты и пачки налички.