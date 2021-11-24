Гора Олимп на Марсе - это самый большой вулкан в Солнечной системе. Высота - 22 километра, в три раза больше, чем Эверест и, возможно, когда-нибудь снова будет извергаться.

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Олимп образовался как щитовой вулкан, а именно, он появился благодаря тому, что лава медленно текла по краям вулкана, а не под давлением выстреливала наружу. В результате вулкан выглядит плоским и пологим. "Рот" вулкана шириной в 85 километров состоит из шести обрушившихся кратеров или кальдер. Выброс магмы из полостей под кальдерами (скорее всего, в результате извержения) привел к тому, что полости впали, не в силах удержать тяжесть земли над ними.

Внешние края вулкана окружены скалами, которые достигают 10 километров в высоту. Это уже выше, чем вулкан Мауна-Лоа на нашей планете. У подножия Олимпа, в свою очередь, есть глубокая вулкана, которую образовал вулкан, своим весом вдавившись в кору Марса.