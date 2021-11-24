Гора Олимп на Марсе - это самый большой вулкан в Солнечной системе. Высота - 22 километра, в три раза больше, чем Эверест и, возможно, когда-нибудь снова будет извергаться.

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Олимп образовался как щитовой вулкан, а именно, он появился благодаря тому, что лава медленно текла по краям вулкана, а не под давлением выстреливала наружу. В результате вулкан выглядит плоским и пологим. "Рот" вулкана шириной в 85 километров состоит из шести обрушившихся кратеров или кальдер. Выброс магмы из полостей под кальдерами (скорее всего, в результате извержения) привел к тому, что полости впали, не в силах удержать тяжесть земли над ними.

Внешние края вулкана окружены скалами, которые достигают 10 километров в высоту. Это уже выше, чем вулкан Мауна-Лоа на нашей планете. У подножия Олимпа, в свою очередь, есть глубокая вулкана, которую образовал вулкан, своим весом вдавившись в кору Марса.

Олимп — сравнительно новый вулкан. Несмотря на то, что его образование потребовало миллиарды лет, некоторым регионам вулкана всего лишь несколько миллионов лет, что по меркам Солнечной системы совсем не много. Поэтому считается, что Олимп по-прежнему активный вулкан, и его извержение вполне возможно.