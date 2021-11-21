Что будет, если перестать бриться и месяц не мастурбировать

Интернет-челленджи No-nut November и No-shave November побуждают мужчин проверить строгость характера и самый темный и мрачный месяц года провести с полными "орешками" и свободно растущей бородой. Женщины, в свою очередь, могут сексуально разряжаться, забыв о депиляционных и эпилляционных заботах, позволяя телу покрываться натуральной растительностью в местах, где принято ее ликвидировать. Интересно, после проведенных так тридцати дней, самые выносливые рождаются заново или приходит к выводу, что усилия были напрасны и в жизни нет ничего приятнее, чем оргазма и гладко выбритой кожи?

Для абонентов

"Ноябрь без бритья" - челлендж во имя хорошей цели

Цель No-shave November весьма благородна - забыть о бритвах и других способах избавления от растительности не только для того, чтобы принять себя таким, каким создала природа, но, в основном, для того, чтобы привлечь внимание к раковым больным, потому что, как известно, один из способов борьбы с раком - это химиотерапия, один из побочных эффектов которой - выпадение волос.

Средства, которые будут сэкономлены на посещениях барбершопов, парикмахерских, ваксациях, бритвах и бритвенных принадлежностях, участникам челленджа предлагается пожертвовать раковым пациентам или благотворительным организациям и исследовательским институтам.

Основанная в США благотворительная организация Prevent Cancer Foundation (Фонд профилактики рака) сообщает, что в 2020 году в ходе кампании было пожертвовано 1,76 млн долларов...

... "No nut November" – полезно или вредно для здоровья

В своеобразном словаре современных терминов Urban Dictionary статья No Nut November появилась еще в далеком 2011 году, а более широкую популярность в социальных сетях этот термин начал завоевать шесть лет спустя - в 2017-м. Корни челленджа можно найти в NoFap, так называемом "форуме поддержки сверстников, лечащихся от зависимых от порнографии и компульсивного сексуального поведения" на сайте Reddit. Участникам челленджа необходимо воздержаться от эякуляции, а также полового контакта, мастурбации и просмотра порнографии целый месяц, чтобы ощутить контроль над своими сексуальными наклонностями, а также обратить внимание на ментальное здоровье.

Правила предусматривают, что состояния эрекции и возбуждения разрешены, так как их контролировать не так просто, однако, участники вызова должны воздерживаться от снятия напряжения с помощью мастурбации. Хотя челлендж первоначально был ориентирован на мужчин, женщины в нем могут смело участвовать, и иногда это происходит в добровольно-принудительном порядке, если партнер решил проверить свою твердость характера.

Есть мнение, что женщинам мастурбация рекомендуется и желательна, чтобы узнать свое тело, а мужчинам от регулярного самоудовлетворения следовало бы воздержаться, потому что они им не идет на пользу получение удовольствия таким легким способом.