Вс, 21.11.2021
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Нового лидера преступного мира Эстонии особо активно не ищут

Деятели преступного мира.

ФОТО: Kollaaž: Karel Reisenbuk

В 1990-е годы организованная преступность в Эстонии действовала в полную силу. Практически каждое утро в лесах Харьюмаа находили труп с признаками насильственной смерти, а взрывы не являлись редкостью. Государство и полиция были слабы и бедны, преступников из-за нехватки ресурсов конвоировали иногда даже на трамвае. Взятых в заложники подвешивали на теплотрассах в подвалах. Находившаяся в эпицентре бандитских войн полиция могла лишь тушить пожары, а на то, чтобы заниматься проблемой в целом, просто не было времени. Сегодня многое изменилось, "крышевания" больше нет, но организованная преступность никуда не делась, пишет Rus.Postimees.

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Руководитель Бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейс называет 30 имен людей, которые с 1993 года погибли в криминальных разборках. Времена были такие, и решать конфликты по-другому не умели и не хотели.

По некоторым оценкам, в Эстонии действовало 15-20 разных преступных формирований, семь-восемь из которых полиция считала опасными. На данный момент за короткий срок временно или окончательно разрушена почти половина из них, а в тюрьмы отправлено более сотни человек. Борьба с преступным миром была усиленной, что отражено и в новом индексе международной организованной преступности, где Эстония в этой борьбе занимает девятое место.