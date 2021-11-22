Бабушка пропавшей 8 лет назад Матильды: ее мать, вероятно, планировала похищение

В пятницу, 3 мая 2013 года, бабушка Анетте Бломгрен и ее муж Нильс на машине забрали шестилетнюю Матильду из детского сада. Отец Матильды Магнус Бломгрен и мать Елена Бломгрен в то время боролись за право опеки над ребенком, и в то время Матильда встречалась со своей матерью лишь дважды в месяц. Перед роковыми выходными бабушка Анетте почувствовала, что что-то не так.