Детали преступления, которое закончилось смертью 16-летнего подростка

Это июньское воскресенье 2019 года могло бы остаться в истории как солнечное утро, когда каждый сам решает, стоит ему отдохнуть или, например, заняться приусадебным хозяйством. Однако этот, казалось бы, идиллический день был омрачен тем, что именно в тот день в деревне Кюкитая было совершено жестокое убийство.