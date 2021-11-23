Вт, 23.11.2021
Подпишись
LAT
Более точный поиск

Детали преступления, которое закончилось смертью 16-летнего подростка

В деревне Кюкитая у Каспара отмечали Иванов день.

ФОТО: Ajakiri Radar

Распитие алкоголя в теплый летний вечер с друзьями привело к небольшому, казалось бы, разногласию, которое закончилось горькой местью, ставшей причиной убийства 16-летнего подростка, пишет Rus.Postimees.

Для абонентов Для абонентов

Это июньское воскресенье 2019 года могло бы остаться в истории как солнечное утро, когда каждый сам решает, стоит ему отдохнуть или, например, заняться приусадебным хозяйством. Однако этот, казалось бы, идиллический день был омрачен тем, что именно в тот день в деревне Кюкитая было совершено жестокое убийство.

В то утро 16-летний Каспар погиб в результате пожара в двухэтажном доме. Судмедэкспертам, работавшим на месте происшествия, не пришлось долго ломать голову, чтобы установить, что это был поджог. Следователи и прокуратура объединились, чтобы раскрыть преступление и дать ответ на вопрос, что могло привести к гибели молодого человека.