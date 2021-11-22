"Омерзительная восьмерка" или формальная демократия

Рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на следующий год в Бюджетно-финансовой комиссии Сейма открывает нам недемократический и порой даже абсурдный процесс принятия решений. Независимый наблюдатель (или любой член общества) мог бы надеяться, что дискуссия о представленных депутатами предложениях покажет мнение представленных в парламенте политических партий на определенные проблемы. Таким образом, можно определить политическую рациональность, определяющую возможности развития государства, анализируя аргументы, используемые для поддержки конкретных предложений. Но эта интуитивная надежда оказывается наивной. В структуре, которая должна воплощать демократический дух государства, дискуссия не происходит. Есть только механическое голосовани: "за", "против", "воздерживаюсь". Предложения не рассматриваются по существу. Все решено заранее. Депутаты на самом деле являются зрителями, и заседания комиссии являются скорее формальностью, чем проявлением политической воли демократического общества.