Принятие нового закона "Об аренде жилых помещений" создало на рынке недвижимости благоприятные условия для строительства доходных домов: по информации KLIK, в ближайшие годы в Риге появился свыше 3 тыс. квартир под сдачу в аренду в новых доходных домах. Кроме того, под эгидой Минэкономики создается 43-миллионный фонд, предназначенный для финансирования развития этого сегмента в регионах. Что произойдет с ценами на аренду жилой недвижимости и смогут ли частные арендодатели с "бабушкиными квартирами" конкурировать с профессионалами? Об этом KLIK поговорил с экспертами рынка недвижимости.

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До недавнего времени на рынке аренды жилья царил, мягко говоря, хаос. Законодательство играло на руку нечестным нанимателям: они могли запросто перестать платить арендную плату, да и вообще коммунальные, и отказываться съезжать. Выселение радикальными методами – противозаконно. А легальная процедура, с привлечением судебных инстанций, могла затянуться надолго – особенно если у непорядочных арендаторов имеются дети. В профильных группах в соцсетях масса историй от пострадавших хозяев: испорченное имущество, обворованная квартира – выламывают даже встроенные шкафы в коридоре, задолженности на тысячи евро и т. п.

Зачастую "бизнес" сдачи в долгосрочную аренду заключался в том, чтобы хотя бы выйти по нулям после того, как сделаешь ремонт после очередных постояльцев. Поэтому неудивительно, что, несмотря на все старания СГД, отчасти эта сфера деятельности находилась в серой зоне: сдавали полученные в наследство "бабушкины квартиры", особо не заморачиваясь с ремонтом, нередко – без договоров, чтобы было проще решить вопрос с выселением. Также в доковидное время достаточно популярной была посуточная сдача квартир в центре туристам через Airbnb.

Новых доходных домов – многоквартирных жилых домов, специально построенных для сдачи квартир в аренду, – в Риге практически не возводили: из-за неупорядоченного законодательства риски для инвесторов были слишком высоки.

Однако этой весной ситуация изменилась. В марте Сейм Латвии принял новый закон "Об аренде жилых помещений" (Dzīvojamo telpu īres likums), и уже с 1 мая он вступил в силу.

Этот документ регулирует процедуру заключения и расторжения договоров аренды, а также предусматривает упрощенный порядок выселения недобросовестных жильцов. Таким образом, созданы благоприятные условия для того, чтобы можно было заниматься бизнесом аренды жилья профессионально и инвестировать в возведение доходных домов.

А весной Министерство экономики сообщило, что создается специальный фонд для строительства квартир с низкой арендной платой в регионах. Всего на эти цели предусмотрено финансирование в размере 42,9 миллиона евро. Девелоперам будут предоставлены долгосрочные займы на 30 лет с грантовой составляющей (30%). На эти средства планируется построить не менее 700 квартир для сдачи в аренду. Строить такие объекты смогут как частные компании, так и предприятия самоуправлений. Нюансы все еще обсуждаются.

Финансирование идет по линии европейского механизма восстановления и устойчивости, призванного помочь оздоровить пострадавшую от ковида экономику Латвии. В общей сложности нашей стране доступны 450 млн евро в период с 2021 по 2027 год. Основных направлений, на которые будут потрачены средства, четыре:

снижение регионального неравенства,

дигитализация предприятий,

предотвращение изменений климата,

трансформация и продуктивность экономики.

"В регионах зачастую можно наблюдать картину, что предпринимательство есть, а работников не хватает. И проблемы привлечения молодых специалистов в основном связаны с доступностью жилого фонда. С девяностых годов в Латвии построено только 3-4% новых многоквартирных домов, причем только в Риге и окрестностях, в регионах новостроек практически нет. Но теперь нам выделены средства, чтобы начать строительство новых доходных домов по всей Латвии", – заявил министр экономики Янис Витенбергс.

Инвесторам дали зеленый свет

"Спрос на аренду квартир немного снизился из-за пандемии Covid-19: студенты и офисные работники почти 2 года работали удаленно, так что многие арендаторы вернулись в отчий дом, переехали из столицы в свои города или выбрали квартиры подешевле, подальше от центра Риги. Также по мере уменьшения количества туристов пострадал сегмент краткосрочной аренды, в результате чего предложение квартир увеличилось еще больше, что привело к небольшому снижению стоимости аренды.

Однако в долгосрочной перспективе ожидается, что арендная плата не только вернется на прежний уровень, но и продолжит расти.

Агия Вердиня ФОТО: Из личного архива

Ведь несмотря на то, что в Латвии действуют различные программы поддержки для приобретения собственного жилья, все еще существуют группы населения, для которых ни эти программы, ни ипотечные кредиты недоступны. Также становится все больше и больше людей, которые ценят гибкость – для них важно иметь возможность жить поблизости от места учебы или работы", - рассказала KLIK директор департамента консультаций и исследований Colliers Агия Вердиня.