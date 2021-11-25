В День Лачплесиса, 11 ноября, в интернете был опубликован клип на песню "Мерцать или тлеть..." (Mirdzēt vai dzist). В нем замечены многие известные в обществе лица, которые публично выступают против обязательной вакцинации от Covid-19. Один из них - известный в Латвии хоккеист Каспар Даугавиньш, который в разговоре с Klik объяснил участие в проекте и выразил свою позицию в вопросе вакцинации.

Для абонентов

Песню исполняют Гатис Лазданс и "Голоса свободных людей". В тексте песни прямым образом не выражена позиция по вопросу вакцинации от Covid-19, однако в видеоклипе появляется несколько известных в Латвии лиц разных профессий, которые выступают против вакцинации.

В социальных сетях люди из мира спорта неоднозначно прокомментировали участие хоккеиста Каспара Даугавиньша в клипе. Получается, спортсмен, который на нескольких турнирах был капитаном сборной Латвии, выступает против вакцинации от Covid-19.