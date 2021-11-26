"Латышский образ жизни", "истинная и правильная латышскость", "латышские ценности", "ядро и код латыша" - часто звучащие словосочетания, суть которых трудно понять. Иногда мы гордо рассказываем о том, что латвийские женщины настолько красивы благодаря частой смене власти в течение веков, что способствовало смешению кровей. Однако когда мы говорим о "латышскости", то истинный латыш - это выращенное в идеальных условиях чистокровное животное.

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Конечно, мы готовы уступить и признать влияние шведов, датчан, литовцев, немцев и даже поляков на создание изначальной "латышскости". Эти народы, несмотря на то, что уничтожали, убивали, грабили и прошлись по нам, в принципе хорошие и не сделали ничего слишком плохого. Кого мы до сих пор не готовы принять, так это русских, с которыми мы живем бок о бок уже около 300 лет - с тех пор, как Россия отняла Латвию у шведов, оставив на "латышскости" большой отпечаток.