Авторы теорий заговора промывают мозги жителям Эстонии

Во время первой коронавирусной волны теории заговора охватывали в основном пять тем: происхождение вируса, его обуздание, манипуляции, связанные с 5G, опасность вакцин и лжепандемия, то есть сомнения в существовании самого коронавируса. Те же темы относятся во многом и ко второй волне, хотя фокус несколько изменился.

Исследование сопрофессора семиотики и исследователя теорий заговора Андреаса Венселя, проведенное в сотрудничестве с научным сотрудником в области семиотики Тартуского университета Мари-Лийз Мадиссон и охватывающее Эстонию, Латвию и Литву, говорит о том, что вместе с разработкой первых вакцин начали распространяться и связанные с ними теории заговора, отодвинув на задний план все, что связано с 5G. "Подводя итог, можно сказать, что снискавшие большую популярность в странах Балтии теории заговора имеют зарубежное происхождение: видео и статьи, которые были переведены на местные языки", - отметил Венсель.