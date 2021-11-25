Чт, 25.11.2021
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Авторы теорий заговора промывают мозги жителям Эстонии

Акция протеста на площади Вабадузе.

ФОТО: FOTO: Sander Ilvest

Лжеинформация о коронавирусе в трех странах Балтии в целом схожа, различаются лишь имена "глупых" местных ученых. Единым является и первоисточник: 13 зарубежных авторов теорий заговора, которые зарабатывают на продаже продукции, обучении и книгах, а также создали минимум две трети распространяемой в соцсетях лжеинформации, пишет Rus.Postimees.

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Во время первой коронавирусной волны теории заговора охватывали в основном пять тем: происхождение вируса, его обуздание, манипуляции, связанные с 5G, опасность вакцин и лжепандемия, то есть сомнения в существовании самого коронавируса. Те же темы относятся во многом и ко второй волне, хотя фокус несколько изменился.

Исследование сопрофессора семиотики и исследователя теорий заговора Андреаса Венселя, проведенное в сотрудничестве с научным сотрудником в области семиотики Тартуского университета Мари-Лийз Мадиссон и охватывающее Эстонию, Латвию и Литву, говорит о том, что вместе с разработкой первых вакцин начали распространяться и связанные с ними теории заговора, отодвинув на задний план все, что связано с 5G. "Подводя итог, можно сказать, что снискавшие большую популярность в странах Балтии теории заговора имеют зарубежное происхождение: видео и статьи, которые были переведены на местные языки", - отметил Венсель.