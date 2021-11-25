По мере приближения зимы Кремль начинает создавать проблемы в Европе. В числе его новейших махинаций – газовая война против стран Центральной и Восточной Европы; миграционный кризис на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей; возобновление военной мобилизации на восточной границе Украины; агитация в пользу отделения сербов от Боснии и Герцеговины.

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Хотя у этой кампании множество целей, она пронизана общей нитью – желанием Кремля расколоть и ослабить Евросоюз. Это значит как можно быстрее получить одобрение Германией газопровода "Северный поток-2"; нарушить нормальную работу газового рынка ЕС с целью вернуться к долгосрочным контрактам в советском стиле, когда цены на газ были привязаны к ценам на нефть; ослабить Украину и принудить Молдову отказаться от Соглашения об ассоциации с ЕС и вступить вместо этого в организованный Россией Евразийский экономический союз.

Обычно Кремль отправляет пробные шары, чтобы увидеть, что он может получить, а затем, когда появляется возможность, наносит жесткий удар. Это значит, что Запад (США, ЕС и Великобритания) должен действовать быстро, чтобы предотвратить подобные удары. Самая большая ошибка, которую можно совершить в ответ на российские провокации, это не делать ничего или же реагировать слишком медленно или слишком мягко. Как утверждает Кейр Джайлс из Королевского института международных отношений (Chatham House), Запад должен понять, "что конфронтации с Россией невозможно избежать, потому что она уже началась". Как показывает история, "Россия уважает силу и презирает компромиссы и примиренчество".