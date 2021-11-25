По мере приближения зимы Кремль начинает создавать проблемы в Европе. В числе его новейших махинаций – газовая война против стран Центральной и Восточной Европы; миграционный кризис на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей; возобновление военной мобилизации на восточной границе Украины; агитация в пользу отделения сербов от Боснии и Герцеговины.

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Хотя у этой кампании множество целей, она пронизана общей нитью – желанием Кремля расколоть и ослабить Евросоюз. Это значит как можно быстрее получить одобрение Германией газопровода "Северный поток-2"; нарушить нормальную работу газового рынка ЕС с целью вернуться к долгосрочным контрактам в советском стиле, когда цены на газ были привязаны к ценам на нефть; ослабить Украину и принудить Молдову отказаться от Соглашения об ассоциации с ЕС и вступить вместо этого в организованный Россией Евразийский экономический союз.