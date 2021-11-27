"Когда ты видел Гета, ты видел смерть". Так говорил выживший в концентрационном лагере Плашова Полдек Пфефферберг, когда его просили поделиться воспоминаниями о безумном и безжалостном командире Амоне Гете. Выражение было крайне точным.

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Амон Гет родился в Вене и уже в 17 лет вступил в молодежную нацистскую группу. В 19 лет он вступил в националистическую военизированную организацию, а в 1930 году, в 22 года, вступил в нелегальную нацистскую партию Австрии. В том же году от вступил в ряды СС.

В Германию из Австрии Гет убежал после того, как был обвинен в преступлениях, связанных с взрывчаткой. Вышестоящие нацистские офицеры оценили доверие Гета нацистам, осыпали его личными похвалами и приняли в войска СС. В 1939 году у Гета родился сын, но по непонятным причинам он умер меньше, чем через год. Гет стал примерным офицером и получил возможность принять участие в операции СС, целью которой было уничтожение более двух миллионов польских евреев. Назначение командиром концлагеря Плашов стало пиком его карьеры.

Условия жизни заключенных в Плашове Гет быстро сделал невыносимыми и ужасающими. Заключенный считался везунчиком, если ему удавалось выжить в лагере более четырех недель. Коллективные наказания стали регулярными, а пытки и убийства - ежедневными.