За что в 1982 году к смертной казни приговорили зубного врача Валмиерской тюрьмы?

Роковая красотка, любовь ценою в жизнь, интриги, ненависть, предательство: в далеком 1982 году водоворот ужасных событий как в омут втянул участников этой драмы. В Латвийской СССР лишь трех женщин приговорили к смертной казни - одной из них была тюремный врач Валда Жентиня, которая из-за любви была готова безжалостно убивать.

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Май 1982 года был теплым и солнечным - аромат сирени опьянял, ярко цвели яблони и вишни, поля покрывало золото одуванчиков. Однако в центре Валмиеры в квартире одного из трехэтажных домов на улице Ленина развивались невиданные для провинции трагические события. Посреди дня внимание соседей привлекло полностью открытое окно. Но двери никто не открыл. Когда приехала милиция и попала в квартиру, взору открылась ужасающая картина - пол, стены и даже потолки были заляпаны кровью, посреди комнату лежал свернутый ковер.

Убивали столовыми приборами

В него была завернуты хозяйка квартиры. Горло женщины было перерезано бритвой, кроме того, тело покрывали следы колотых ударов и порезов. Оперативные работники нашли на кухне окровавленный нож и вилку. Как странно, кто же нападает со столовыми приборами?

Когда оперативные работники узнали, кто муж убитой, они поняли, что дело не будет простым.