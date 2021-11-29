Жестокое убийство в центре Валмиеры: в 1982 году к смертной казни приговорили зубного врача

Май 1982 года был теплым и солнечным - аромат сирени опьянял, ярко цвели яблони и вишни, поля покрывало золото одуванчиков. Однако в центре Валмиеры в квартире одного из трехэтажных домов на улице Ленина развивались невиданные для провинции трагические события. Посреди дня внимание соседей привлекло полностью открытое окно. Но дверь никто не открыл. Когда приехавшие сотрудники милиции попали в квартиру, их взору открылась ужасающая картина - пол, стены и даже потолки были забрызганы кровью, посреди комнаты лежал свернутый ковер.

Убивали столовыми приборами

В него была завернута хозяйка квартиры. Горло женщины было перерезано бритвой, кроме того, тело покрывали следы колотых ударов и порезов. Оперативные работники нашли на кухне окровавленные нож и вилку. Как странно - кто же нападает со столовыми приборами?

Когда оперативники узнали, кто муж убитой, они поняли, что это дело не будет простым.