Что за "секретные поставки" из России в Эстонию?

По данным российской таможни, в Эстонию в прошлом году прибыли так называемые товары скрытых категорий на сумму 377 миллионов долларов, а за первые девять месяцев этого года - на 241 миллион долларов. Суммы достаточно велики, чтобы получше изучить, какие товары отправляются нам секретно в таких объемах. В статье РБК нет ответа на этот вопрос.