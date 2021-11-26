Что за "секретные поставки" из России в Эстонию?

По данным российской таможни, в Эстонию в прошлом году прибыли так называемые товары скрытых категорий на сумму 377 миллионов долларов, а за первые девять месяцев этого года - на 241 миллион долларов. Суммы достаточно велики, чтобы получше изучить, какие товары отправляются нам секретно в таких объемах. В статье РБК нет ответа на этот вопрос.
Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т. д.) в ряд государств блока НАТО. Это следует из открытых данных Федеральной таможенной службы (ФТС), проанализированных РБК. В первую десятку импортеров такой продукции из России, по информации ФТС за январь-сентябрь 2021 года, вошли США (второе место), Чехия (третье место), Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды (с 7-го по 10-е места).