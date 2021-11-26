Производственные цепочки похожи на тест Роршаха: каждый экономический аналитик видит в них то, что соответствует его или ее собственным предубеждениям. Может быть, это неизбежно, поскольку каждый человек является продуктом различного образования, происхождения и предрассудков. Тем не менее некоторые из отмеченных тенденций выглядят убедительней остальных.

Для абонентов

Рассмотрим несколько версий. Джейсон Фурман, главный экономический советник бывшего президента США Барака Обамы, и Лоуренс Саммерс, бывший министр финансов США, считают, что нынешняя проблема производственных цепочек – это проблема избыточного спроса. По мнению Фурмана, это проблема "от хорошей жизни", причиной которой стало сильное состояние экономики. А "первородным грехом" стал закон об "Американском плане спасения", который предоставил слишком много финансовой помощи, распределенной напрямую среди американских домохозяйств.

Джон Тамни из издания RealClearMarkets считает, проблема производственных цепочек – это проблема "центрального планирования". Если бы администрация президента Джо Байдена не отправляла директивы менеджерам портов, тогда свободные рынки сами бы все урегулировали. А по мнению Ави Федергрюна, профессора менеджмента в Колумбийской бизнес-школе, проблема заключается в неэффективности; он прописывает лекарство: активней трудиться, делать больше с меньшими ресурсами.