В сентябре на заседании Генеральной Ассамблеи ООН президент Бразилии Жаир Болсонару воспользовался предоставленным ему временем на трибуне, чтобы подробно изложить свои взгляды на Covid-19. Он восхвалял достоинства лекарств, отвергнутых учеными, и объявил, что ему лично помогло противомалярийное средство гидроксихлорохин.

То, что Болсонару поддерживает такие "чудодейственные средства", хорошо известно. Он регулярно выступает в бразильской прессе и в социальных сетях, продвигая не подтвержденное научными фактами и не одобренное врачами использование лекарств. И он не один так делает. Бывший президент США Дональд Трамп тоже рекламировал целый ряд непроверенных видов лечения, а президент Мадагаскара Андри Радзуэлина одобрил использование настоя из полыни для лечения Covid-19. К отчаянию научного сообщества, эти и другие политики успешно убедили немалую часть общества в эффективности и безопасности такого лечения.