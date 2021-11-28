Давайте поговорим о новом решении отложить полную публикацию документов, касающихся убийства президента Джона Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года. Это убийство произошло 58 лет назад. А с тех пор, как 26 октября 1992 года Конгресс распорядился полностью и немедленно опубликовать почти все документы об убийстве Кеннеди, прошло больше времени, чем с момента убийства до принятия этого закона.

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Джон Гленн, покойный сенатор от штата Огайо и герой-астронавт эпохи Кеннеди, был автором закона 1992 года. Он гласит, что "все правительственные документы, касающиеся убийства,… подлежат немедленному обнародованию, и со временем все эти документы должны быть опубликованы". Согласно этому закону, "лишь в самых исключительных случаях существует законная необходимость сохранять такие документы в тайне".

Конгресс детально определил, когда может возникнуть такая законная необходимость. Например, защита личности агента разведки, которую "в настоящее время необходимо хранить в тайне". Сохранения тайны заслуживали также источники и методы, которые "используются в настоящее время" разведслужбами. В некоторые случаях важнее могло оказаться сохранение тайны личной жизни. Наконец, закон делал исключение для документов, касавшихся "обороны, деятельности разведки и международных отношений, раскрытие которых явно нанесет урон национальной безопасности Соединенных Штатов".