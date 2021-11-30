Избыточный вес становится все более серьезной темой в Латвии, в основном из-за проблем со здоровьем, которые он вызывает. Почти каждый из нас когда-то сталкивался с тем, что любимые штаны или платье стали тесными, и исправить ситуацию мы пытались с помощью диеты. Некоторым удается сбросить лишнее, но большинство худеет лишь ненадолго, после чего килограммы возвращаются - обычно даже с прибавкой.