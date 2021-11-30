Известный метеоролог ставил над юношами извращенские эксперименты

Несмотря на то, что Каменик объяснял участникам, что речь идет об исследовании, которое проводит Таллиннский или Тартуский университет, вузы утверждают, что ни в одном из них никогда не проводилось такого научного проекта. Сам Каменик тоже не дает ни одной конкретной ссылки, которая могла бы подтвердить реальность такого исследования.