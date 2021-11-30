Известный метеоролог ставил над юношами извращенские эксперименты

Несмотря на то, что Каменик объяснял участникам, что речь идет об исследовании, которое проводит Таллиннский или Тартуский университет, вузы утверждают, что ни в одном из них никогда не проводилось такого научного проекта. Сам Каменик тоже не дает ни одной конкретной ссылки, которая могла бы подтвердить реальность такого исследования.
Несколько недель назад Postimees получил письмо от двух молодых людей, которые утверждали, что Каменик пригласил их принять участие в испытании, целью которого было изучить эластичность и стойкостью мочевого пузыря. По первоначальной договоренности, испытуемые должны были выпить несколько литров воды и рассказать, как себя чувствуют. Но в какой-то момент исследование приняло странный оборот.