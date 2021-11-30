Вт, 30.11.2021
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Известный метеоролог ставил над юношами извращенские эксперименты

Kamenik alustas Tallinna Ülikoolis lektorina 2019. aastal. Ühtegi Kameniku uuringut pole ei Tallinna ega Tartu ülikool kunagi toetanud. 

ФОТО: Illustrtasioon: Artur Kuus

Лектор Таллиннского университета по климатологии и метеорологии, неоднократно комментировавший прогнозы погоды в эстонских СМИ Юри Каменик годами проводил исследования мочевого пузыря, участники которых утверждают, что он использовал их в сексуальном плане, пишет Rus.Postimees.

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Несмотря на то, что Каменик объяснял участникам, что речь идет об исследовании, которое проводит Таллиннский или Тартуский университет, вузы утверждают, что ни в одном из них никогда не проводилось такого научного проекта. Сам Каменик тоже не дает ни одной конкретной ссылки, которая могла бы подтвердить реальность такого исследования.

Несколько недель назад Postimees получил письмо от двух молодых людей, которые утверждали, что Каменик пригласил их принять участие в испытании, целью которого было изучить эластичность и стойкостью мочевого пузыря. По первоначальной договоренности, испытуемые должны были выпить несколько литров воды и рассказать, как себя чувствуют. Но в какой-то момент исследование приняло странный оборот.