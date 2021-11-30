По данным Ассоциации финансовой отрасли, с 1 января по 31 сентября 2021 года телефонные мошенники обчистили карманы жителей Латвии на 8,6 млн евро. И методы международных преступных организаций становятся все изощреннее: ведь у них есть базы, в которых содержатся не только телефоны, но и другие личные данные – имя, возраст и т. п. Откуда происходит утечка, какие новые методы в ходу у мошенников и как себя обезопасить? KLIK побеседовал с экспертами CERT.LV, Государственной инспекции данных и ведущих банков.

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Пандемия стала не только катализатором для развития электронной торговли, но и стимулом для любителей поживиться за счет "терпил". Наверное, каждый житель Латвии уже столкнулся со звонками с незнакомых номеров и "сотрудниками службы безопасности банка", которые с характерным южно-русским акцентом пытались выманить данные доступа к счетам. Автор этих строк не стала исключением: подобных звонков в разных вариациях было не менее пяти.

Во всех случаях действовал старый добрый рецепт: перейти на латышский, и на этом беседа завершается. Однако в последний раз что-то пошло не так.

Звонок был с португальского номера, и вальяжный мужской голос начал втирать, что он из международной компании по защите данных и у меня проблемы с безопасностью. Но когда я перешла на "валстс валоду", собеседник очень возмутился: "Что вы прикидываетесь, что не понимаете по-русски?", а затем озвучил мое имя и возраст, мол, вы советский человек и нечего тут дурака валять…