Между пенсией и зарплатой. Есть ли шанс у сбитых летчиков

До боли знакомая ситуация. Гражданин Эстонии, вчера разменявший полтинник, потерял работу. И теперь ищет. Ищет давно, но не может найти. До пенсии далеко. Каждый второй, у кого работа есть, услышав о проблеме, делает удивленные глаза: разве специалисты с таким богатым, многосторонним опытом не нужны? Нужны. Но с поправкой из популярного мема: ищем работника не старше двадцати пяти с тридцатилетним опытом работы и знанием трех языков, пишет Глеб Нечволодов на Rus.Postimees.