Чт, 2.12.2021
Подпишись
LAT
Более точный поиск

Между пенсией и зарплатой. Есть ли шанс у сбитых летчиков

ФОТО: Глеб Нечволодов

До боли знакомая ситуация. Гражданин Эстонии, вчера разменявший полтинник, потерял работу. И теперь ищет. Ищет давно, но не может найти. До пенсии далеко. Каждый второй, у кого работа есть, услышав о проблеме, делает удивленные глаза: разве специалисты с таким богатым, многосторонним опытом не нужны? Нужны. Но с поправкой из популярного мема: ищем работника не старше двадцати пяти с тридцатилетним опытом работы и знанием трех языков, пишет Глеб Нечволодов на Rus.Postimees.

Для абонентов Для абонентов

Почему ситуация до боли знакомая? Потому что из десяти безработных профессионалов старше сорока пяти лет работу по специальности находят три.

Это не местная статистика, это, к сожалению, мировая практика последнего десятилетия.