Промозглая погода, дождь моросит и, как это иногда бывает в ноябре, на улице толком не рассвело. Мы с фотографом входим в Ида-Таллиннскую центральную больницу (ITK), чтобы увидеть, что происходит в ковид-отделении.

Для абонентов

В больнице нас встречает ревматолог-ведущий врач Карин Лаас. Вместе с ней в отделении еще два дежурных врача, они тоже не пульмонологи, но из-за кризиса были сюда переведены.

Доктор Лаас проработала в коронаотделении шесть недель весной, а сейчас она уже здесь пять недель. Она подтверждает, что разница между работой в ее родном отделении и здесь в ковид-отделении огромна. "Я много лет специализируюсь на ревматологии, и это работа, которую я делаю лучше всего, - объясняет она. - Сейчас я работаю здесь по воле обстоятельств, и это определенно требовало дополнительного обучения. Работа здесь намного тяжелее".

Печальные истории пациентов