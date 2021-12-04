Сб, 4.12.2021
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Самые дикие истории из опыта таксистов в Эстонии

ФОТО: Shutterstock

"Что будет, если стать таксистом?" - не самый обычный вопрос, но, может, у кого-то он пробегает в голове. Своими колоритными историями с порталом 4jaleht поделились два таксиста. Их пересказал Rus.Postimees

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Несмотря на то, что прошлое водителей кардинально различается, не надо недооценивать их опыт. За время работы были как разоблачения влюбленных, так и знакомство с преступниками. Оба водителя рассказали свои истории честно и прямодушно, приоткрыв некоторое закулисье работы в такси.

Первой поделилась опытом 22-летняя Йете из Тарту. По словам девушки, таксистом она стала из-за пустякового спора. Как и многие другие студенты, она отчаянно нуждалась в дополнительных деньгах. Вот почему она решила принять вызов. Став таксистом, Йете всего через несколько недель уже всерьез задумалась отказаться от пари. Вдруг она осознала, что жизнь начинает превращаться в трагикомедию, главные роли которой достаются ей.

Золотое кольцо, которое предназначалось другой

Первая поездка Йете в качестве таксиста привела ее в район Супилинн. Получив вызов, она мысленно проклинала спор. Йете призналась, что сдаться было немыслимо, поскольку ее упрямство просто не позволяло пойти на это.