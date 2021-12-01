Самой молодой жертве извращенческих экспериментов синоптика предположительно было 14 лет

"Оглядываясь назад, я пониманию, насколько это было ужасно. Я знаю некоторых людей, которые стали его жертвами: например, мои бывшие одноклассники и знакомые", - сказал Тоомас (его имя и имена всех остальных потерпевших изменены — Прим. автора), одна из жертв Каменика. Он связался с Postimees после того, как вышла первая статья об извращенческих исследованиях ученого.

Тоомас и Каменик познакомились в 2017 году в Facebook. "Я в это время был безработным и, конечно, не знал, что речь идет о претворении в жизнь фантазий человека, поэтому согласился. В первый раз он попросил меня выпить как можно больше воды, чтобы достичь наилучшего результата теста", - заявил он.