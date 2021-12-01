Ср, 1.12.2021
Подпишись
LAT
Более точный поиск

Самой молодой жертве извращенческих экспериментов синоптика предположительно было 14 лет

Авантюра Юри Каменика.

ФОТО: Illustratsioon: Artur Kuus

Так называемые исследования мочевого пузыря, участников которых синоптик Юри Каменик использовал также в сексуальном плане, по словам новых жертв, являются лишь верхушкой айсберга. Обратившиеся в редакцию Postimees молодые люди рассказывают, что метеоролог отправлял им фотографии в обнаженном виде и предлагал секс. Один утверждает, что ему на тот момент было всего 14 лет. Сам Юри Каменик заявляет, что за скандалом стоит его знакомый, который якобы является шантажистом, пишет Rus.Postimees.

Для абонентов Для абонентов

"Оглядываясь назад, я пониманию, насколько это было ужасно. Я знаю некоторых людей, которые стали его жертвами: например, мои бывшие одноклассники и знакомые", - сказал Тоомас (его имя и имена всех остальных потерпевших изменены — Прим. автора), одна из жертв Каменика. Он связался с Postimees после того, как вышла первая статья об извращенческих исследованиях ученого.

Тоомас и Каменик познакомились в 2017 году в Facebook. "Я в это время был безработным и, конечно, не знал, что речь идет о претворении в жизнь фантазий человека, поэтому согласился. В первый раз он попросил меня выпить как можно больше воды, чтобы достичь наилучшего результата теста", - заявил он.