В вегетарианстве уже давно нет ничего необычного. Но вот новый поворот - в мире существует город, в котором продажа алкоголя и мяса запрещена законом. По правде говоря, этому есть логическое объяснение и достойные причины.

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Если когда-то вегетарианство, или неупотребление в пищу мяса, вызывало смех или опасения, то сегодня это стало нормальной частью повседневной жизни и почти каждому известен хотя бы один вегетарианец или веган. Больше не удивляют рестораны, в которых подают только растительную пищу, а особые отдельные полки в магазинах стали обыденностью. Даже те, кто страстно поедает мясо, иногда с радостью пробуют "поддельную" еду.

Почему люди так питаются?

Если причина не связана со здоровьем, следующие основные факторы - личные убеждения, забота об окружающей среде или вера.

Немного деталей об индуизме и о том, какое в этой религии отношение к еде. Индуизм - одна из древнейших религий, которую сами индусы называют "санатана-дхарма", то есть "вечная религия".

Неотъемлемая часть индуизма - ахимса, или ненасильственное отношение к животным. Считается, что любое насилие оставляет негативный след на карме.

Традиционное индийское блюдо - тхали ФОТО: Radhavar/Shutterstock.com

Традиционно во многих ресторанах Варанаси (город на севере Индии) подается мясо, чтобы удовлетворить запросы западных туристов и тех индуистов, которые не являются вегетарианцами. Местные же в основном едят саттвические блюда.