Уходящий год стал лучшим в истории латвийских стартапов: они привлекли в два раза больше инвестиций, чем за предыдущие десять лет. При этом в ИТ-индустрии нехватка кадров, сфера ИТ до сих пор стигматизирована как "неженская", организации, которые поддерживают стартапы, иногда действуют как лебедь, рак и щука. Ольга Баррето Гонсалес, "голос латвийских стартапов", рассказала Klik о том, насколько Латвия комфортная страна для стартап-индустрии и что было сделано государством за последние годы в этом направлении.

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Ольга Баррето Гонсалес ФОТО: Startin.LV

Ольга Баррето Гонсалес — исполнительный директор Латвийской ассоциации стартапов Startin.LV, а до этого несколько лет развивала в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA) отдел, курирующий стартапы. Каждый день она консультирует молодые латвийские компании: помогает им найти финансирование, объясняет, как работать с государственными и негосударственными организациями, как выходить на новые рынки. Startin.LV объединяет сотню латвийских стартапов, и именно с Ольгой они обсуждают все свои нужды и сложности: что происходит в отрасли, как работает законодательство, что нужно бы поменять. Собирая и анализируя эту информацию, Startin.LV идет в госсектор — в министерство экономики и LIAA — в надежде изменить ситуацию к лучшему.

Из хорошего: стартап-закон, опционы, ВНЖ

То, что сейчас отлично работает — это стартап-закон, и это случилось в результате долгих изменений и улучшений. Это инструмент, который существует в виде закона, предлагает стартапам на ранней стадии снизить налоговое бремя на своих работников. Расходы стартапов на ранней стадии — это, естественно, не офисы и крутые машины, а люди. Чтобы помогать стартапам на ранней стадии содержать и растить достойные команды с нужными компетенциями, был внедрен этот закон. Другими словами — чтобы стартапы могли себе позволить нанимать талантливых людей и платить им соответствующие зарплаты, экономя на налогах.

Он вступил в силу 1 января 2017 года и, говорят, стал самым быстро принятым законом в истории Латвии.

Поначалу он совершенно не работал — сами льготы были очень привлекательными, но критерии, чтобы квалифицироваться на него, были настолько жесткими, что в первые несколько лет законом смогли воспользоваться всего несколько стартапов.