Рижская восточная клиническая больница (RAKUS) находится под нападением дронов. На этой и на прошлой неделе дроны несколько раз за день облетали больницу, приближались к окнам палат и снимали происходящее. Госполиция начала проверку, Служба государственной безопасности была извещена о происходящем. Это не первый раз, когда вблизи больницы - стратегически важного объекта инфраструктуры - были замечены дроны.

На прошлой и на этой неделе вокруг больницы несколько раз летали дроны или беспилотные летальные аппараты, которые приближались к окнам палат, где лечатся пациенты, и снимали происходящее. Налеты дронов медики зафиксировали на видео, и о происшествии сообщили руководству больницы. "Дроны летали несколько дней подряд, в том числе, в той стороне, где находилась посадочная площадка вертолетов", - рассказали медики. Технический директор RAKUS Петр Харламов сказал: "Приближение дронов создает работникам психологический дискомфорт".