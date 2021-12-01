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Дроны снимают пациентов Восточной больницы: происшествие расследует Служба госбезопасности
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Рижская восточная клиническая больница (RAKUS) находится под нападением дронов. На этой и на прошлой неделе дроны несколько раз за день облетали больницу, приближались к окнам палат и снимали происходящее. Госполиция начала проверку, Служба государственной безопасности была извещена о происходящем. Это не первый раз, когда вблизи больницы - стратегически важного объекта инфраструктуры - были замечены дроны.