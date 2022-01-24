Почему Латвия не Сингапур: что не так с ИТ-политикой страны

Сингапур из рыбацкой деревушки на глазах превратился в преуспевающий мегаполис — в первую очередь, благодаря грамотному привлечению инвестиций. Денис Алейников, стоявший у истоков Парка высоких технологий Беларуси, и венчурный инвестор Константин Синюшин уверены: Латвия — аналог Сингапура. В беседе с Klik они рассказали, что, по их мнению, мешает стране быть более привлекательной для инвесторов и как это можно изменить.

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Латвия — аналог Сингапура

"Если мейнстрим украинской ИТ-политики заключается в том, чтобы она не потеряла свои активы, то мейнстрим латвийской ИТ-политики — в том, чтобы она их привлекла сюда, — объясняет Константин Синюшин.

— В этом смысле Латвия — аналог Сингапура. Только там не было вообще ничего — а здесь все-таки что-то было".

Сегодня, по словам инвестора, страна должна научиться привлекать сюда новую экономику, и местные жители — быть бенефициарами таких изменений. Тем не менее в силу того, что страна небольшая, серьезные перемены невозможны без внешнего ресурса. В первую очередь без ресурса человеческого.