Как и многих, меня нервируют клоуны. Но гораздо ужасней раскрашенного шута, подходящего для фильма ужасов, клоуны в реальной жизни, обладающие общественной и политической властью. От движения QAnon в США до премьер-министра Британии Бориса Джонсона – есть много поводов для опасений.

Я работаю сейчас над биографией моего прадедушки, Никиты Хрущева, и недавно, когда я дошла до одного из многочисленных поворотных моментов в его хождении по узкому канату жизни – отношений с президентом США Джоном Кеннеди, – я случайно включила новости. К моему удивлению выяснилось, что сотни сторонников QAnon собрались в парке Дили-Плаза в Далласе, где 58 лет назад был убит Кеннеди.