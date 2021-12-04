Стратегическая глупость афганской политики президента США Джо Байдена стала наглядно видна в последние недели. Сначала страна вернулась под контроль вскормленных Пакистаном талибов. А последовавшее затем объявление о составе временного правительства развеяло в прах любые остававшиеся (наивные) надежды на то, что нынешний режим талибов будет отличаться от режима, который США и их союзники свергли в 2001 году. В этот кабинет не просто входят люди из списка международных террористов, важные позиции в нем заняли главари наркоторговли.

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На долю Афганистана приходится 85% мировых площадей, отданных под выращивание опиумного мака, и поэтому "Талибан" является крупнейшим в мире наркокартелем. Талибы контролируют и облагают налогами производство опиоидов, руководят экспортом, охраняют сети контрабанды. Это абсолютно необходимо для их выживания. По данным нового доклада команды мониторинга при Совете Безопасности ООН, производство и торговля опиатными и синтетическими наркотиками остаются "главными источниками доходов талибов".

"Талибан" до такой степени зависит от наркотрафика, что его лидеры иногда даже воюют между собой за раздел доходов.

Талибы надеются увеличить свои наркодоходы максимальным образом. С момента их прихода к власти цены на опиум в Афганистане выросли в три с лишним раза. В Индии, которая расположена между двумя главными мировыми центрами производства опиума – "Золотой полумесяц" (Пакистан-Афганистан-Иран) и "Золотой треугольник" (Мьянма-Таиланд-Лаос), – участились случаи задержания героина афганского происхождения. Как предупреждает Управление ООН по наркотикам и преступности, экономический кризис, с которым сегодня столкнулся Афганистан, будет лишь усиливать привлекательность выращивания нелегальных урожаев местными фермерами.