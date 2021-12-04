Стратегическая глупость афганской политики президента США Джо Байдена стала наглядно видна в последние недели. Сначала страна вернулась под контроль вскормленных Пакистаном талибов. А последовавшее затем объявление о составе временного правительства развеяло в прах любые остававшиеся (наивные) надежды на то, что нынешний режим талибов будет отличаться от режима, который США и их союзники свергли в 2001 году. В этот кабинет не просто входят люди из списка международных террористов, важные позиции в нем заняли главари наркоторговли.

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На долю Афганистана приходится 85% мировых площадей, отданных под выращивание опиумного мака, и поэтому "Талибан" является крупнейшим в мире наркокартелем. Талибы контролируют и облагают налогами производство опиоидов, руководят экспортом, охраняют сети контрабанды. Это абсолютно необходимо для их выживания. По данным нового доклада команды мониторинга при Совете Безопасности ООН, производство и торговля опиатными и синтетическими наркотиками остаются "главными источниками доходов талибов".

"Талибан" до такой степени зависит от наркотрафика, что его лидеры иногда даже воюют между собой за раздел доходов.