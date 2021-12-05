Почему так быстро падают темпы роста экономики Китая?
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В начале 2021 года общий рост ВВП Китая на этот год, по мнению 25 крупнейших мировых банков и по другим профессиональным прогнозам, составлял 8,3%. В противоположность этому собственный целевой показатель роста правительства Китая составлял около 6%, что ниже самых оптимистичных предположений 24 из 25 институциональных прогнозов. Было ли известно правительству нечто такое, что упустили посторонние? Планировало ли оно сделать что-либо, считая это целесообразным, даже если это могло бы поставить под угрозу рост?
Совсем недавно международные банки пересмотрели свои прогнозы относительно роста Китая на год в сторону понижения, поскольку рост экономики замедлился. Рост в третьем квартале составил всего 4,9% в годовом исчислении по сравнению с 18,3% и 7,9% в первых двух кварталах соответственно. Высокие темпы роста в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в значительной степени объясняются отрицательным ростом в первом квартале 2020 года из-за локдаунов, вызванных пандемией. Низкие темпы роста в третьем квартале вызывают обеспокоенность относительно перспектив роста в четвертом квартале и в следующем году.