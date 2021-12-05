В начале 2021 года общий рост ВВП Китая на этот год, по мнению 25 крупнейших мировых банков и по другим профессиональным прогнозам, составлял 8,3%. В противоположность этому собственный целевой показатель роста правительства Китая составлял около 6%, что ниже самых оптимистичных предположений 24 из 25 институциональных прогнозов. Было ли известно правительству нечто такое, что упустили посторонние? Планировало ли оно сделать что-либо, считая это целесообразным, даже если это могло бы поставить под угрозу рост?