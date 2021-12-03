Без налогов и банковских комиссий. Город биткоина, или Революция криптовалют

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Исторический контекст Сальвадора

Одна из причин тревог международных структур по поводу решения Сальвадора связано с его политической историей. Сальвадор, как и другие страны Центральной Америки, пережил длительную гражданскую войну между левыми и правыми политическими группировками; насильственные конфликты создали разрушительные долгосрочные последствия для народного хозяйства страны. США, конечно, в этом конфликте участвовали, поддерживая правые силы, которые в конце концов укрепились в политическом руководстве государства.

В 2001 году Сальвадор объявил своей официальной валютой доллар США, который стал законным платежным средством при внутренних расчетах - прямо как биткоин 20 лет спустя. Это решение было основано на необходимости стабилизировать народное хозяйство, пережившее в 90-е годы прошлого века несколько волн инфляции.

Народное хозяйство Сальвадора действительно стабилизировалось, однако оно стало фундаментально зависимым от политики Соединенных Штатов. Во-первых, чтобы заработать доллары, Сальвадор был вынужден экспортировать свои товары и услуги в США. Во-вторых, он стал зависимым от решений монетарной политики в Вашингтоне.