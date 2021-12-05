Шлюха! Подстилка! Потаскуха! Нимфоманка! Вряд ли темноволосая женщина с тонкими чертами лица могла представить, что открыто получит такие "титулы" от народа Великобритании и главного судьи, особенно зная, что она была знатной аристократкой. Однако именно так и произошло - после состоявшегося в 1963 году скандального суда по делу о разводе, на котором были опубликованы особые частные записи в дневнике женщины и обнаженные фото с любовниками, герцогиня Аргайл стала "самой непристойной и ненавистной герцогиней" всех времен. Это событие шокировало не только королевские круги, но и всю Великобританию!

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Маргарет всегда соблюдала жизненный девиз "Ложитесь в кровать рано и часто" (Go to bed early and often). Многие знали, что Маргарет начинала принимать любовников уже с девяти часов утра, так как, по ее мнению, для секса просто не было непредназначенного времени!

В своих сексуальных приключениях Маргарет отдавала предпочтение удачным мужчинам. Среди них был инвестиционный банкир Lehman Brothers Джозеф Томас, куратор Метрополитен-музея Теодор Руссо, певец Морис Шевалье, комик Боб Хоуп и многие другие. Однако надолго в жизни красотки так никто и не задержался.

Все изменилось, когда Маргарет встретила Дугласа Кэмпбелла, герцога Аргайла. Это было большим достижением для них обоих. Бедный аристократ "полюбил" статус наследницы миллионера, а она - титул настоящего графа. И уже 22 марта 1951 года Маргарет и Дуглас объединили свои мечты, подписав свидетельство о браке.

Кто бы мог подумать, что этот брак закончится огромным скандалом и запятнанной репутацией герцогини в глазах всего британского народа...