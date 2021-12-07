Криптовалюты - это классический пузырь

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Для начала вернемся к вопросу о причинах очарования криптовалютой. Одна из них исходит из допущения, что криптовалюты исключают необходимость в посредниках, которыми в современных монетарных системах обычно являются публичные структуры - госкассы, центробанки, регулируемые государством коммерческие банки и т. д. В дискурсе криптовалют они считаются принципиально ненадежными, поскольку ими легко манипулировать.

Поэтому фанаты криптовалют - первые, кто критикует имеющуюся монетарную политику, основанную на покупке активов или "печатании денег". Впрочем, нужно отметить, что всеобщее недоверие - более широкий признак современной монетарной системы, так как центробанк всегда подозрительно смотрит на фискальные планы государства.

Это недоверие укореняется в метафизическом понимании денег как сути частных вещей. Это не удивительно, так как большая часть людей по-прежнему считает, что происхождение денег основано на бартере. Почти в каждом учебнике по экономике (в том числе в созданной Банком Латвии "денежной школе") история наличных денег именно такая: когда-то денег не было и все были вынуждены менять товар на товар. Это было очень неудобно, поэтому кто-то придумал деньги - особый товар, ставший мерилом всех остальных товаров. Так началась цивилизация.

Рассказ интуитивно легко воспринимаем, поэтому и является столь популярным.