Судя по риторике, Вестардс Шимкус набирается новой информации не на новостных порталах, а в группах вакцинреальности и ей подобных в соцсети Telegram. Так что я не питаю особо больших иллюзий по поводу того, что мое послание достигнет глаз и ушей музыканта. Ну, так или иначе, дальнейший рассказ будет лестным.

Для абонентов

Для многих определенно не будет тайной, что талантливый латвийский пианист 30 ноября этого года у себя в профиле в Facebook поделился потрясающим постом, название которого гласит: "ЭТИ РУКИ БОЛЬШЕ НЕ МОГУТ ДЕЛАТЬ СВОЮ РАБОТУ". Потому что они закованы в наручники, спросите вы? А вот и нет.

Артист вынужден прекратить свою профессиональную деятельность, так как, видите ли, невакцинированные музыканты не могут выступать публично. Так как, по мнению Вестардса, абсолютно нормально собрать полный зал вакцинированных слушателей, которые платят за концерт хорошие деньги, тогда как сам он не сделал для здоровья общества абсолютно ничего.