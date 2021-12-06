История успеха: эстонская миллионерша два раза подряд

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Поначалу ничто не предвещало, что Катри Теллер станет миллионером: как и многие дети 1990-х годов она выросла в большой семье и скромных условиях. Порой в доме вставал вопрос: будет ли что поесть на ужин? Но Теллер не позволяла себе унывать.

"Я всегда чувствовала, что хочу жить лучше, и с юных лет знала, что смогу это сделать. Больше всего меня сдерживало отсутствие уверенности в себе и контактов, но, несмотря на это, я довольно рано начала делать шаги в правильном направлении", - говорит Теллер. Работать девушка начала, еще учась в школе.

Певый миллион - настоящая фантастика!

Катри Теллер говорит, что история заработка ее первого миллиона похожа на выигрыш в лотерею: в 2005 году она впервые оказалась на улице Асула в Таллинне и влюбилась в находящиеся там здания. В то время, когда ей было 23 года, она получала скромную зарплату и жила в съемной квартире в Мустамяэ, но была очарована "самой красивой улицей Эстонии".