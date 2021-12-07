Новые проблемы с поставками: в Европе не хватает алкоголя

В одном из старейших кафе Мадрида, Comercialis, с его мраморными колоннами и декоративными люстрами, которое привлекает множество туристов и местных жителей, недостает некоторых популярных напитков.

"Трудно получить поставки. Невозможно найти определенные марки джина, текилы и виски. Дефицит влияет на известные международные бренды, о которых мы никогда бы не подумали, что их однажды не будет", - сказал AFP менеджер кафе Рауль Гарсия.