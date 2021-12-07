Вт, 7.12.2021
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Новые проблемы с поставками: в Европе не хватает алкоголя

Посетители кафе. Мадрид, Испания.

ФОТО: JUAN MEDINA

Проблемы с поставками по всему миру привели к нехватке некоторых популярных напитков в Европе. В Эстонии тоже были проблемы, но их смогли решить, пишет Rus.Postimees.

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В одном из старейших кафе Мадрида, Comercialis, с его мраморными колоннами и декоративными люстрами, которое привлекает множество туристов и местных жителей, недостает некоторых популярных напитков.

"Трудно получить поставки. Невозможно найти определенные марки джина, текилы и виски. Дефицит влияет на известные международные бренды, о которых мы никогда бы не подумали, что их однажды не будет", - сказал AFP менеджер кафе Рауль Гарсия.