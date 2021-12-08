На позапрошлой неделе появилась новость о том, что около 20 финнов воевали на востоке Украины на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов, а это означает, что нельзя исключать возможность того, что кто-то из жителей Эстонии решит присоединиться к силам Донецкой или Луганской Народной Республики или к российском армии, стянутой к границам Украины. Эксперт по правовым вопросам Лавли Перлинг, бывший генеральный прокурор, а ныне член украинского Этического совета, предупреждает, что подобная деятельность повлечет наказание в Эстонии, пишет Rus.Postimees.

Для абонентов

— По слухам, финские власти не возбуждали уголовных дел против тех, кто воевал на стороне сепаратистов в Украине. Как бы отреагировала Эстония в таких случаях?