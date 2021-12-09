Полис на случай Covid-19 и рака? От чего страхуются в Латвии в эпоху непредсказуемости

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За последние десять – пятнадцать рынок страховых услуг претерпел значительные изменения – страховщики гибко реагируют на потребности народа и вводят все новые и новые продукты. Если раньше, к примеру, медицинская страховка в основном была корпоративным продуктом и выступала в качестве бонуса, которым работодатель мотивирует резвых сотрудников на трудовые подвиги, то теперь такие полисы достаточно широко предлагают жителям, включая и людей солидного возраста. Пользуется спросом и накопительное страхование жизни – вариант "финансовой подушки" для себя и вложение в будущее детей. Благо как по медстраховке, так и по накопительным продуктам, государство возвращает часть уплаченного подоходного налога.

А еще можно застраховать риски своей профессиональной деятельности или потенциальный ущерб, который может причинить кому-то управляемый вами дрон. Купить полис для своих собачек и котиков, который будет покрывать ветеринарные услуги, а также нанесенный урон в случае кражи домашнего любимца или его гибели. Можно защитить свою бытовую и компьютерную технику от повреждений, краж и прочих ЧП, и застраховать взятые микрозаймы на случай непредвиденных обстоятельств, из-за которых возникли проблемы с погашением задолженностей.

"Пандемия - это совершенно уникальный опыт, который потребовал нового мышления и действий со стороны государственных органов, учреждений здравоохранения, бизнеса и людей.

Пандемия изменила не только финансовые показатели, но и работу страховщиков в целом: ведь надо было научиться работать удаленно. Положение дел облегчило то, что у страховщиков уже были разработаны хорошие удаленные решения как для приобретения полисов, так и для страховых возмещений и большая часть клиентов использовали их. Так что переход на удаленную работу не вызвал особых затруднений в нашей отрасли", - отметил в разговоре с KLIK президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс.