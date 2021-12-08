Ср, 8.12.2021
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Сравните цены: сколько платят за электричество в других странах Европы

Электролинии.

ФОТО: Elektrum Eesti.

Хотя сейчас жалуется вся Европа, поскольку цена на энергию поднялась на новую высоту вместе с волной холода, ситуация в разных странах разная: во многих государствах платят столько, сколько жители Латвии и Эстонии больше не могут мечтать, пишет Rus.Postimees.

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В то время как термометр на севере Швеции показывал -40 градусов, цена на электроэнергию поднялась до второй по величине цены в истории: мегаватт-час стоил 226,54 евро. По всей Европе наблюдается ажиотаж из-за высоких цен на энергию, и многие страны, в том числе Эстония, приняли решение или думают о различных схемах, с помощью которых можно компенсировать людям быстрый рост цен.

Однако несмотря на то, что экономическое пространство в Европе является общим, это не относится ни к электросети, ни к цене на электроэнергию, как ясно показывает приведенное ниже сравнение. За основу взята отмеченная в NordPool завтрашняя цена электричества. Первое число указывает среднюю дневную цену за мегаватт-час, а второе число - максимальную дневную цену.