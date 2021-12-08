Сравните цены: сколько платят за электричество в других странах Европы

В то время как термометр на севере Швеции показывал -40 градусов, цена на электроэнергию поднялась до второй по величине цены в истории: мегаватт-час стоил 226,54 евро. По всей Европе наблюдается ажиотаж из-за высоких цен на энергию, и многие страны, в том числе Эстония, приняли решение или думают о различных схемах, с помощью которых можно компенсировать людям быстрый рост цен.