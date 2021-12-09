В последний раз цирк я посещал каких неполных десять лет назад. Это было в далекие времена, когда в Рижском цирке еще можно было наблюдать представления с участием животных. Никогда не был ярым фанатом этого формата развлечений, и можно сказать, что особенно противны мне были именно клоуны. И противны они мне вне зависимости от того, выступают ли на арене Рижского цирка или же с трибуны Сейма.

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Совершенно не связано - только что начался долгожданный "Рододендрон". Для тех, кто не знает - это длительное время готовившаяся пиар-кампания депутата Алдиса Гобземса, в ходе которой планируется выполнение ряда нереальных обещаний и события, провозглашенные буквально как баррикады 2.0. Вселатвийское собрание, чтобы распустить Сейм, посадить в тюрьму президента, да чего еще там только нет.