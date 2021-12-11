Когда Советская армия почти 80 лет назад освободила концлагерь Освенцим, большая часть заключенных были или убиты, или сбежали во время ухода нацистов. Однако среди выживших были дети-близнецы - объекты нечеловеческих экспериментов врача лагеря Йозефа Мегеле.

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Менгеле часто использовал одного близнеца как объект контроля, тогда как со вторым проводил ряд экспериментов, начиная с переливания крови и заканчивая принудительным оплодотворением, заражением различными болезнями, ампутацией конечностей и убийствами.

Под прикрытием близнецов Менгеле мог удобно распространять дискриминацию по отношению к "нежелательным" генетическим признакам людей - например, к евреям, цыганам, людям нетрадиционной ориентации, инвалидам и другим. Впрочем, исследования близнецов, которые помогли создать евгенику (учение о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств. - Прим. ред.), в конце концов привели к краху евгеники, пишет портал History.

Вере Кригель и ее сестре-близняшке Ольге было всего пять лет, когда их забрали из дома в чехословацком поселке и увезли в Освенцим. "Новеньких" в Освенциме сразу разделили на слабых, которых незамедлительно направили в газовые камеры, и сильных, которые могли работать. Однако посреди этого вертелся и Менгеле, разыскивая близнецов.