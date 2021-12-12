25 июля 1943 года после свержения итальянского диктатора Бенито Муссолини Адольф Гитлер начал думать над планом, как захватить власть над Ватиканом, похитить Папу римского Пия XII и заточить его в замке в Германии.

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У генерала уже были подозрения по поводу того, чего от него может хотеть Гитлер, так как за три дня до этого по Риму промаршировали немецкие солдаты, нашли Муссолини и освободили его из плена. Вольф должен был обеспечить Муссолини возврат власти на контролируемом нацистами севере Италии и убедиться, что он следует нацистским правилам.

Однако во время этой встречи Вольфу дали и секретное задание. В записках, которые Вольф делал во время встречи с Гитлером, написано:

"Я хочу, чтобы ты со своей армией по возможности скорее оккупировал Ватикан, собрал документы, дорогие предметы искусства, а Папу римского и курию отвез на север. Я не хотел бы, чтобы Папа римский попал в руки союзников и был подвержен политическому давлению".