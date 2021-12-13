Последствия тоталитаризма в латвийском обществе

Возникает впечатление, что сейчас эти люди становятся особо неспокойными. События у белорусско-польской границы активизировали риторику о "левых", "марксистах", "велкомистах", "либералах" и т. д. Это и понятно, так как тема миграции - единственный их действительно влиятельный политический конек. Если права латышской нации конфликтуют с общепринятыми нормами прав человека, то выбор ясен - латыши на первом месте. Любой человек, пытающийся объективно оценить геополитическое обострение, карикатурно изображается как "враг народа", более того, нескрываемо агрессивным и даже насильственным тоном.