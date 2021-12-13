Пн, 13.12.2021
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Последствия тоталитаризма в латвийском обществе

ФОТО: Shutterstock, TVNET kolāža

В последнее время в национал-консервативном сегменте латвийского общества наблюдаются признаки истеричного поведения. Под обозначением "национал-консерватизм" я подразумеваю общую политическую позицию, которую характеризует риторика о политических правах латышской нации, укреплении латышского языка и культуры в публичном пространстве и уверенность в исторической, даже божественной, справедливости, способствовавшей созданию латвийского государства. Наиболее ярким защитникам этой идеологии характерны также скептическое отношение к однополым партнерскими отношениям, осторожность в вопросе других этнических общин на территории латвийского государства, а также упорное нежелание видеть последствия институционального расизма в Латвии и мире.

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Возникает впечатление, что сейчас эти люди становятся особо неспокойными. События у белорусско-польской границы активизировали риторику о "левых", "марксистах", "велкомистах", "либералах" и т. д. Это и понятно, так как тема миграции - единственный их действительно влиятельный политический конек. Если права латышской нации конфликтуют с общепринятыми нормами прав человека, то выбор ясен - латыши на первом месте. Любой человек, пытающийся объективно оценить геополитическое обострение, карикатурно изображается как "враг народа", более того, нескрываемо агрессивным и даже насильственным тоном.

Той части общества, которая не желает идентифицировать себя с возрастающей национал-консервативной тревогой, не стоит участвовать в воспроизведении поляризующего дискурса. Скорее, необходим исторический взгляд на причины, по которым часть общества Латвии не разговаривает между собой, а ноет или говорит шепотом. Почему публичное пространство пронизывает глубокое недоверие и страх, а также непроходящая тревога по поводу родственных связей?