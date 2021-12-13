Последствия тоталитаризма в латвийском обществе
В последнее время в национал-консервативном сегменте латвийского общества наблюдаются признаки истеричного поведения. Под обозначением "национал-консерватизм" я подразумеваю общую политическую позицию, которую характеризует риторика о политических правах латышской нации, укреплении латышского языка и культуры в публичном пространстве и уверенность в исторической, даже божественной, справедливости, способствовавшей созданию латвийского государства. Наиболее ярким защитникам этой идеологии характерны также скептическое отношение к однополым партнерскими отношениям, осторожность в вопросе других этнических общин на территории латвийского государства, а также упорное нежелание видеть последствия институционального расизма в Латвии и мире.