Сегодняшняя Россия создает ясную и очевидную угрозу миру во всем мире. В июле президент Владимир Путин опубликовал длинную статью "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой фактически отрицает легитимность существования Украины в качестве независимого национального государства. И он проводит политику военной мобилизации на границе с Украиной: это было сделано сначала в апреле, а в последние недели делается вновь – с гораздо большей интенсивностью.

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Высокопоставленные украинские и американские официальные лица, в том числе президент Джо Байден, предупреждают, что Россия может развязать большую сухопутную войну против Украины в начале 2022 года.

Называются различные возможные причины агрессивности России, но наиболее важное предположение касается российского упадка, что потенциально делает эту страну более опасной.